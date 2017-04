Hogenkamp grijpt toernooizege in Tunis

Rojer en Tecau lopen finale in Barcelona mis

29 april Jean-Julien Rojer heeft met zijn Roemeense dubbelpartner Horia Tecau net naast een plek in de finale van het graveltoernooi in Barcelona gegrepen. Het gelouterde koppel moest in de halve finale in de zogeheten supertiebreak buigen voor Florin Mergea uit Roemenië en diens Saudische tennismaat Aisam-ul-Haq Qureshi: 3-6 7-5 12-14.