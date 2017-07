Japanner Sugita (28) wint zijn eerste ATP-toernooi

Djokovic wint opwarmtoernooi voor Wimbledon

17:14 Novak Djokovic heeft vandaag de titel op het grastoernooi van Eastbourne in Engeland veroverd. De als eerste geplaatste Serviër was in de finale in twee sets te sterk voor de Fransman Gaël Monfils, de nummer twee van de plaatsingslijst. Na amper vijf kwartier stond de eindstand op het scorebord: 6-3, 6-4.