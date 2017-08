Japanse tennisster Date (46) stopt er nu echt mee

Bertens treft Sakkari op US Open

26 augustus Kiki Bertens speelt in de eerste ronde van de US Open in New York tegen de Griekse Maria Sakkari. Bertens (25) is bij het laatste grandslamtoernooi van het jaar als 24e geplaatst. Sakkari (22) is de huidige nummer 94 van de wereldranglijst. Beiden speelden één keer eerder tegen elkaar. Bertens won dat duel.