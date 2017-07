Kerkhove uitgeschakeld in vrouwendubbel

Nishikori kan ook dit jaar de vloek niet bezweren

7 juli Wederom is Wimbledon in een teleurstelling geëindigd voor Kei Nishikori. De Japanner, als negende geplaatst, vond ditmaal zijn Waterloo in de derde ronde. De Spanjaard Roberto Bautista Agut was hem in vier sets de baas.