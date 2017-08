Kokkinakis bereikt zijn eerste finale na winst op Berdych

Geblesseerde Sjarapova wellicht niet op US Open

3 augustus Het is twijfelachtig of Maria Sjarapova binnenkort meedoet aan de US Open. De Russische tennisster, die eerder dit jaar haar rentree maakte na een schorsing wegens doping, zei vandaag dat ze de komende week ook niet meedoet aan de Rogers Cup in Toronto. Sjarapova heeft een armblessure.