Kvitova ziet zichzelf niet als favoriet voor Wimbledon

Haase verslaat Mahut in eerste ronde in Eastbourne

17:46 Robin Haase heeft in de eerste ronde van het grastoernooi van Eastbourne de Fransman Nicolas Mahut (35) verslagen. De 30-jarige Nederlander, die vorige week de kwartfinale haalde van het toernooi in Halle, deed dat in twee sets: 6-4 en 7-6 (7-4).