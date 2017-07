'Lucky loser' Mayer wint toernooi in Hamburg ten koste van Mayer

Een week geleden leek een nieuwe eindzege van Mayer in de Duitse stad onmogelijk. De Argentijn werd in de laatste ronde van het kwalificatietoernooi uitgeschakeld, maar mocht als 'lucky loser' alsnog meedoen nadat een andere tennisser zich had afgemeld. Mayer verraste in de eerste ronde de nummer één van de plaatsingslijst, Albert Ramos-Viñolas uit Spanje, en stoomde vervolgens door naar de winst.

Het is de tweede week op rij dat een ATP-toernooi wordt gewonnen door een 'lucky loser'. Dat presteerde de Rus Andrei Roeblev vorige week in Umag.