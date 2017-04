Makarova voorkomt pikant duel in Stuttgart

Radwanska had zich in de aanloop naar het toernooi van Stuttgart kritisch uitgelaten over Maria Sjarapova, de voormalige nummer één van de wereld die na een schorsing van vijftien maanden op het Duitse gravel haar rentree maakt. Sjarapova heeft een wildcard gekregen, iets waar veel tennissers zich aan storen. ,,Iemand die geschorst is voor doping moet zijn plaats verdienen met goede resultaten, niet met wildcards'', had de Poolse geroepen.



Sjarapova viert woensdag haar rentree tegen Roberta Vinci uit Italië. De winnares van die partij treft Makarova in de volgende ronde.