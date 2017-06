Maldini maakt voor even carrièreswitch

Pouille schrijft toernooi in Stuttgart op zijn naam

18 juni Lucas Pouille heeft zondag voor de derde keer in zijn tennisloopbaan een ATP-toernooi op zijn naam geschreven in het enkelspel. De 23-jarige Fransman was op het gras van Stuttgart in de eindstrijd te sterk voor de Spanjaard Feliciano López. In een partij die iets langer dan twee uur duurde, trok Pouille in drie sets aan het langste eind: 4-6 7-6 (5) 6-4.