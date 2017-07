Müller stunt tegen Nadal in bloedstollende marathonpartij

In de vijfde set draaide de partij - die in totaal bijna vijf uur duurde - vervolgens uit op een onvervalste klassieker. Müller kreeg op 5-4 twee matchpoints, maar zag die allebei weggewerkt worden. Ook een dubbel matchpoint op 10-9 was niet aan hem besteed. Uiteindelijk plaatste hij op 14-13 alsnog de beslissende break. Müller speelt in de kwartfinale tegen Marin Cilic.

,,Ik besef het nog niet helemaal'', liet Müller in een eerste reactie op zijn heldendaad ingetogen weten. ,,Het is moeilijk te zeggen wat precies het verschil heeft gemaakt in deze partij. Ik bleef in mezelf geloven, ook nadat Nadal van 0-2 naar 2-2 was teruggekomen. Ik speelde namelijk ook goed in die twee verloren sets. In die slopende vijfde set was ik bang dat het duel afgebroken zou moeten worden wegens de duisternis. Morgen terugkomen voor de beslissende punten zag ik echter niet zitten. Gelukkig heb ik het net op tijd gered. Dat geeft een geweldig gevoel.''