Murray solide naar derde ronde op het gravel van Madrid

Cilic pakt na vijf jaar weer titel op gravel

7 mei Tennisser Marin Cilic heeft voor het eerst in vijf jaar een toernooi gewonnen op gravel. De Kroaat versloeg in het ATP-toernooi van Istanboel in de finale de Canadees Milos Raonic in twee sets: 7-6 (3) 6-3. Cilic sloeg in de strijd tussen de servicekanonnen negen aces en redde alle zeven breakpoints die hij tegen kreeg.