Nadal walst over tegenstander heen en geeft slechts één game weg

Nadal verloor bij een voorsprong van 5-0 in de tweede set zijn enige game van een eentonige wedstrijd. Hij werkte op zijn eigen opslag bij een voorsprong van 3-0 in de derde set een achterstand van 0-40 weg. In de vorige ronde won Robin Haase acht games tegen de Spaanse specialist op gravel (6-1 6-4 6-3).