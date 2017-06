Nummer één Kerber afwezig in Birmingham

Pouille gaat op voor tweede toernooizege dit jaar

17 juni De finale van het tennistoernooi op gras in Stuttgart gaat tussen de als vierde geplaatste Fransman Lucas Pouille en de ongeplaatste Spanjaard Feliciano López. In een Frans onderonsje, dat nog geen vijf kwartier duurde, was Pouille vandaag in twee sets te sterk voor Benoît Paire: 7-6 (5) 7-5.