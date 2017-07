Federer simpel naar recordzege op Wimbledon

Wawrinka verrassend uitgeschakeld in eerste ronde

3 juli Stan Wawrinka is al in de eerste ronde van het tennistoernooi van Wimbledon uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Zwitser, drie keer winnaar van een grandslam, verloor vandaag van Daniil Medvedev. De Russische debutant was in vier sets te sterk voor zijn rivaal, 6-4 3-6 6-4 6-1.