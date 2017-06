Ook Radwanksa meldt zich af en wordt vervangen door Cibulkova

Cibulkova (28) was al vaak van de partij op het gras van Autotron in Rosmalen. Ze bereikte drie keer de kwartfinales en in 2011 zelfs de laatste vier. Cibulkova schreef vorig jaar de WTA Finals in Singapore op haar naam en heeft in totaal acht toernooizeges op zak. Dit jaar staat de teller nog op nul.