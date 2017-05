Ook Roland Garros weert Nastase

Nastase moest na beledigingen aan het adres van de Britse Johanna Konta het stadion verlaten, maar was daarvoor al de fout in gegaan met opmerkingen aan het adres van de zwangere Serena Williams. Nastase, als tennisser al vaak een lastpak, had zich in kleine kring racistisch uitgelaten over de Amerikaanse: ,,Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?''