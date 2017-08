Ostapenko gaat ook in Cincinnati af

Haase nadert beste klassering ooit

14 augustus Robin Haase is dankzij het bereiken van de halve finales op het Masterstoernooi van Montreal geklommen van de 52ste naar de 35ste plaats op de wereldranglijst. Haase komt daarmee in de buurt van zijn beste klassering ooit. In 2012 was hij even de nummer 33 van de wereld.