Regen spelbreker in Parijs, Nadal en Djoko pas morgen

Agassi: Ik ben hier niet voor het geld

5 juni André Agassi is in Parijs de steun- en toeverlaat van Novak Djokovic. De Amerikaanse tennislegende hoopt de Serviër op Roland Garros. weer aan een Grand Slam-zege te helpen. ,,Ik maak in het leven geen beslissingen meer die gebaseerd zijn op geld.''