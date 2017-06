Regen spelbreker in Parijs

Muguruza heeft het zwaar: Had meer respect verwacht

4 juni Uittredend Roland Garros-kampioene Garbiñe Muguruza had het zwaar in de persconferentie na haar nederlaag tegen Kristina Mladenovic. Na een aantal vragen boog ze voorover en werd ze door de organisatie even van het podium geleid. Snel keerde de 23-jarige Spaanse weer terug. ,,Ik ben hier in goede en in slechte tijden.”