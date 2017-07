Rus en Lemoine pakken dubbeltitel in Bastad

Haase klopt Goffin en staat in de halve finale van Gstaad

28 juli Robin Haase heeft zich geplaatst voor de halve finale van het toernooi in Gstaad. De Nederlander rekende in de kwartfinale met 7-5, 6-1 af met de Belg David Goffin, de nummer 13 van de wereld, die als eerste was geplaatst in Gstaad.