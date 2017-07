Rus strandt vlak voor kwartfinale in Bastad

Rus kwalificeert zich voor hoofdtoernooi Bastad, Bertens geplaatst

24 juli Arantxa Rus heeft zich in het Zweedse Bastad geplaatst voor het hoofdtoernooi. De 26-jarige speelster uit Monster kwam vandaag twee keer in actie in de kwalificaties. Eerst won ze van de Bulgaarse Aleksandrina Naydenova (6-4 6-2). Daarna was ze te sterk voor de Zweedse Ellen Allgurin, die met een wildcard tot de kwalificaties was toegelaten: 6-2 6-0.