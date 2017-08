Shapovalov jongste tennisser ooit bij laatste vier op masterstoernooi

Shapovalov kreeg als thuisspeler van de organisatie een wildcard. In de tweede ronde won hij verrassend van de Argentijn Juan Martin del Potro, en daarna schakelde hij ook de Spaanse toptennisser Rafael Nadal uit. Vannacht zette Shapovalov zijn zegereeks in de kwartfinale voort tegen de Fransman Adrian Mannarino, door in drie sets door te stoten naar de halve finale: 2-6, 6-3, 6-4.

In de halve finale stuit de huidige nummer 143 van de wereld op de Duitser Alexander Zverev, die in zijn kwartfinale afrekende met de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-5 6-4. De Nederlander Robin Haase neemt het in de andere halve finale op tegen de Zwitserse tennislegende Roger Federer.

'Ongelooflijk'

,,Ik heb hier geen woorden voor. Dit is ongelooflijk'', aldus Shapovalov, die vorig jaar op Wimbledon het juniorentoernooi op zijn naam schreef. In het profcircuit kreeg de tiener in februari bekendheid, maar niet op de manier waarop hij hoopte. In de Daviscup-ontmoeting met Groot-Brittannië sloeg Shapovalov uit frustratie een bal hard weg.

Tot zijn schrik vloog de bal recht in het gezicht van de Franse tennisscheidsrechter Arnaud Gabas, die bij terugkeer in eigen land een röntgenfoto liet maken. Daaruit bleek dat een botje onder zijn linkeroog was gebroken. Een operatie was noodzakelijk om de breuk te herstellen. Shapovalov werd gediskwalificeerd voor zijn gefrustreerde uithaal en kreeg een boete van 6500 euro.