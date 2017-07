Sharapova met wildcard sterk op Stanford

Siniakova klopt Wozniacki in finale Bastad

30 juli Katerina Siniakova heeft het WTA-toernooi van Bastad in Zweden op haar naam geschreven. De als zevende geplaatste Tsjechische was de nummer één van de plaatsingslijst, de Deense Caroline Wozniacki, in de finale in twee sets de baas: 6-3 6-4.