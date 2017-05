Siegemund ondergaat operatie en is pas in 2018 weer terug

Lemoine derde Nederlandse in hoofdtoernooi Roland Garros

16:16 Quirine Lemoine is de derde Nederlandse tennisster in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Lemoine versloeg in de derde en beslissende kwalificatieronde haar landgenote Arantxa Rus in drie sets: 2-6 7-6 (3) 6-3. De partij nam meer dan twee uur in beslag.