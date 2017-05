Sjarapova krijgt geen wildcard voor Roland Garros

Om het toekennen van wildcards aan de net van een dopingschorsing teruggekeerde Sjarapova was in de tenniswereld veel te doen de afgelopen tijd. Veel topspeelsters zich hiertegen uitgesproken.



Sjarapova werd begin vorig jaar tijdens de Australian Open betrapt op meldonium, een hartmedicijn dat sinds 1 januari 2016 op de dopinglijst staat omdat het ook een prestatiebevorderende werking heeft. Ze onthulde haar positieve test zelf en bekende direct schuld, al wist ze naar eigen zeggen niet dat meldonium op de verboden lijst was gezet. De Russin kreeg in eerste instantie een schorsing van twee jaar, maar sporttribunaal CAS kortte die straf na beroep in tot vijftien maanden.



Afgelopen maand keerde ze tijdens het WTA-toernooi van Stuttgart terug op de tennisbaan. Hier haalde ze meteen de halve eindstrijd.



De Russin is wel al verzekerd van deelname aan het kwalificatietoernooi van een ander Grand Slam-toernooi. Door haar overwinning in de eerste ronde van het graveltoernooi in Rome mag ze namelijk meedoen aan het kwalificatietoernooi op Wimbledon.