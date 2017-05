Sjarapova niet zeker van wildcard Wimbledon

Sjarapova, voormalig nummer een van de wereld, won Wimbledon in 2004. Ze weet nog niet of ze een wildcard krijgt voor de Open Franse kampioenschappen op Roland Garros, die voor Wimbledon worden gespeeld. Dat hoort ze woensdag 16 mei, anderhalve week voor het toernooi begint.

Tussen de regels door liet de organisatie van Wimbledon doorschemeren Sjarapova graag op de deelnemerslijst te hebben. ,,Het speelt in onze beslissing mee of door de komst van een bepaalde speler de interesse in ons toernooi toeneemt. Daarnaast is het van belang of de betreffende speler in de meest recente toernooien goed heeft gepresteerd.''