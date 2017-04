Sjarapova wint ook tweede partij in Stuttgart

Sjarapova ging verder waar ze gisteren gebleven was. Ze serveerde opnieuw sterk en kreeg in de hele wedstrijd geen enkele break tegen. In de eerste set was één break op een cruciaal moment genoeg voor setwinst. In de tweede set had ze geen kind aan Makarova, die gisteren nog van Agnieszka Radwanska won. Slechts één game liet ze aan haar landgenote.



Haar tegenstander in de derde ronde is ook al bekend. De Estse Anett Kontaveit won gisteren sterk in drie sets van de Spaanse topspeelster Garbiñe Muguruza, wat haar een plaats bij de laatste acht opleverde. Sjarapova won de Porsche Tennis Grand Prix tussen 2012 en 2014 drie keer op rij.



Sjarapova werd begin vorig jaar tijdens de Australian Open betrapt op meldonium, een hartmedicijn dat sinds 1 januari 2016 op de dopinglijst staat omdat het ook een prestatiebevorderende werking heeft. De Russin kreeg in eerste instantie een schorsing van twee jaar, maar sporttribunaal CAS kortte die straf na beroep in tot vijftien maanden.