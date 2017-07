Sluiter twijfelt over de coaching van Bertens

Zelfs in een trainingspartijtje wordt Bertens negatief bij een break achterstand, zegt Sluiter. Haar nieuwe status van top 30-speelster zorgt voor veel druk. Aangeboren faalangst doet de rest.



Sluiter spaart ook zichzelf niet. ,,Ik heb haar in de afgelopen weken niet kunnen raken. Dat moet in de komende drie, vier maanden verbeteren. Als ik alles probeer en het lukt niet, ben ik de eerste om mijn stoel af te staan en haar te helpen zoeken naar iemand bij wie het misschien wel lukt. En daarbij kijk ik niet naar resultaten, maar naar hoe ze op de baan staat.”



Begrijp hem niet verkeerd, Sluiter gooit zeker de handdoek nog niet. ,,Vijf weken geleden won Kiki nog een WTA-titel, na een paar prima weken op gravel. Ze stond in de top 20, terwijl ze zelf nooit had gedacht dat ze daartoe in staat zou zijn. Het is natuurlijk niet zo dat we er slecht voor staan.”