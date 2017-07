Spanjaard Garcia Lopez wint The Hague Open

Emotionele Kiki Bertens wint vierde WTA-titel in Gstaad

16:40 De pieken en dalen wisselen elkaar snel af in het tennisjaar van Kiki Bertens. Vandaag won ze het WTA-toernooi van Gstaad, door in de finale het Estse talent Anett Kontaveit te verslaan: 6-4, 3-6, 6-1. Het is de tweede titel in 2017 voor Bertens, die in mei in Neurenberg won, en de vierde in haar carrière.