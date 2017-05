Svitolina beëindigt in Rome sterke reeks Halep

De Roemeense, zaterdag in de halve finales nog te sterk voor Kiki Bertens, had vorige week nog het toernooi van Madrid gewonnen. Maar Svitolina was in de finale in Rome in drie sets te sterk: 4-6 7-5 6-1. De partij duurde ruim twee uur.

Svitolina, die in Madrid in de eerste ronde verloor nadat ze een kleiner toernooi in Istanbul op haar naam had geschreven, was de nummer acht van de plaatsingslijst in Rome. Voor de 22-jarige tennisster uit Charkov was het haar achtste toernooizege, de vierde van dit jaar.