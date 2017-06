Svitolina is vraagteken voor Wimbledon

Stunt Sterke Haase klopt na Ferrer ook Thiem in Halle

21 juni Robin Haase heeft vanavond een mooie prestatie geleverd door op de Gerry Weber Open in Halle in de tweede ronde Dominic Thiem te verslaan. De Hagenaar won op het Duitse gras van de Oostenrijker, nota bene de nummer acht van de wereld, met bij vlagen indrukwekkend spel. Hij was Thiem de baas in twee sets; 6-3 7-6 (7) en benutte in de tiebreak bij 8-7 meteen zijn eerste matchpoint.