Thiem is Murray de baas in halve finale Barcelona

Chung kan niet stunten tegen Nadal

28 april De Zuid-Koreaan Hyeon Chung heeft in zijn eerste partij tegen de illustere Rafael Nadal niet kunnen stunten. De twintigjarige Aziaat, de nummer 94 van de wereldranglijst, moest zich in de kwartfinale van het graveltoernooi in Barcelona in twee sets gewonnen geven: 7-6 (1) 6-2. Het duel op 'Pista Rafa Nadal' was binnen een uur en drie kwartier beslist.