TIU onderzoekt matchfixing op Roland Garros en Wimbledon

Federer en Muguruza dansen op Wimbledon-bal

17 juli Na twee weken toptennis op Wimbledon waren Garbiñe Muguruza en Roger Federer de besten in Londen. De 23-jarige Spaanse voor het eerst, de 35-jarige Zwitser alweer voor de achtste keer. Vanavond dansten ze samen op het afsluitende Wimbledon-bal in The Guildhall in Londen.