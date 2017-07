Ferry Weertman gaat door tot Tokio 2020

Weertman twijfelde na Rio 2016 of hij weer een hele olympische cyclus zou doen. ,,Ik wilde in ieder geval één jaar doorgaan, om te kijken hoe ik het zou vinden. Ik wist niet of ik dezelfde passie weer zou terugvinden. Maar ik vind zwemmen nog steeds heel leuk en heb die passie nog steeds'', zei Weertman, wiens vriendin Ranomi Kromowidjojo na de WK in Boedapest beslist of ze ook doorgaat.



In Hongarije gaat hij de openwaterwedstrijd combineren met de 4x200 meter én de 800 meter in het zwembad. Het IOC heeft de 800 meter op het olympische programma voor Tokio 2020 gezet. ,,Ik wil kijken wat er daarin mogelijk is.''