Williams neemt stelling tegen Nastase

Nastase kwam als captain van het Fed Cup-team van zijn land in de afgelopen week in opspraak. Hij maakte onder meer een kwalijke opmerking over Williams. ,,Laten we maar zien welke kleur de baby heeft. Chocolade met melk?''



Tijdens het duel met Groot-Brittannië ging Nastase opnieuw zwaar in de fout. Hij beledigde de umpire, de Britse captain Anne Keothavong en speelster Johanna Konta. De scheldende Nastase werd het stadion uitgezet en is inmiddels voorlopig geschorst. ,,Het stelt me teleur om te weten dat we leven in een samenleving waar mensen zoals Ilie Nastase dergelijke racistische opmerkingen kunnen maken tegen mijzelf en mijn ongeboren kind''', betoogde Williams, 23-voudig majorwinnares.