Wimbledon verliest met opgevende 'Djoker' weer een favoriet

Djokovic na opgave: Dit is echt even slikken

19:48 Novak Djokovic baalt stevig dat hij vandaag moest opgeven tegen Tomas Berdych. ,,Dit is echt even slikken. Speelde mijn beste tennis in 10 maanden. Had geen set verloren in Eastbourne en hier op Wimbledon. Maar dit gebeurt in je leven. Het zal even duren voordat ik begrijp waarom me dit nu overkomt’’, aldus Djokovic die zich na de eerste set door de dokter liet behandelen aan zijn rechter bovenarm.