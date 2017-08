Wozniacki bereikt finale in Toronto

Finale gloort Lesley Kerkhove in halve eindstrijd Chiswick

10 augustus Lesley Kerkhove staat in de halve eindstrijd van het ITF-tennistoernooi in Chiswick in Engeland. De als vierde geplaatste Nederlandse speelster won in de kwartfinale met 6-4 7-6 (3) van Diana Marcinkevica uit Letland.