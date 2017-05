Zverev in drie sets naar de finale in Rome

Svitolina naar finale in Rome na opgave Muguruza

18:33 Het is Garbiñe Muguruza niet gelukt de finale te bereiken van het WTA-tennistoernooi in Rome. De Spaanse tennisster gaf vandaag in de halve eindstrijd tegen Elina Svitolina uit Oekraïne op bij een achterstand van 4-1 in de eerste set.