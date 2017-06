3000 fans woedend na dramatisch optreden Five Finger Death Punch in 013 Tilburg

Een van Amerika's populairste metalbands van dit moment, Five Finger Death Punch, zette vanavond een dramatisch optreden neer in 013 in Tilburg. 3000 fans zijn woedend achtergelaten terwijl de band nog zeker een half uur op moest treden.

Zanger Ivan L. Moody zei tijdens het concert dat dit zomaar zijn laatste show kon zijn. Geruchten gaan dat hij uit de band is gezet door de andere bandleden en dat er backstage met gitaren werd gegooid.

Buiten het Tilburgse poppodium staan honderden fans na te praten over een van de meest bijzondere concerten die ze ooit hebben bijgewoond. ,,Ik ga mijn t-shirt thuis ritueel verbanden”, zegt Sander (27), die speciaal uit Soest voor de band was gekomen. ,,Het was één groot gelazer. We stonden langer in de rij dan we binnen zijn geweest. En dan de band zelf, man. Die mogen zich echt achter de oren krabben. Wat een aanfluiting!”

De 23-jarige Harm, ‘godzijdank woonachtig in Tilburg’, vult aan: ,,Ik denk dat de band morgen met de mededeling komt dat ze stoppen. Dit ging echt helemaal nergens over. De vorige keer dat ik ze zag had ik alle hoeken van de zaal gezien, nu was het één brok ellende. Een hele vervelende, nare sfeer hing er, en dat kwam zeker niet door de fans. Ik blijf voortaan wel thuis, voor mij geen Five Finger Death Punch meer. Prutsers!”

013 wil in gesprek

013 laat in een reactie weten dinsdag in gesprek te gaan met het management van Five Finger Death Punch. ,,Dit zijn geen shows die wij in onze zaal willen zien”, reageert een woordvoerder. ,,We verwachten van een grote band als deze een kwalitatief goed optreden en die hebben ze in de verste verte niet gegeven. We kunnen ons de teleurgestelde reacties dan ook zeer goed voorstellen.”

Op sociale media doen geruchten de ronde dat de bandleden achter de schermen onderling grote ruzie hebben gehad. Daar heeft 013 niets van gemerkt. ,,We hebben niet de indruk gekregen dat er iets mis was binnen de band. De sfeer was wat dat betreft prima. Daarom is het ook zo gek dat ze zo’n show hebben gegeven, want we weten dat ze veel beter kunnen.”

Verschrikkelijk concert

,,Ik bezoek zo’n vijftig concerten per jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, reageert bezoeker Erwin van Uden na afloop verbaasd. De Ossenaar kocht op het laatste moment via Ticketswap een ticket voor het concert.

,,Het was echt verschrikkelijk. Tijdens het concert kreeg ik al het gevoel dat er iets niet klopte. Ik ben geen die hard fan van de band. Ik heb een ticket van Ticketswap geplukt, omdat ik wel benieuwd was. Maar ik heb echt te doen met al die hondstrouwe fans, want dat zijn het.”

Een vriendengroep, bestaande uit Nick (23) uit Oss, Jordy (22) uit Rotterdam en Iris (18), kan er na afloop nog wel om lachen. ,,Je kunt straks wel zeggen dat je bij het laatste concert van een grote band bent geweest”, lachen de vrienden. ,,We hebben ze al een paar keer gezien, maar zoals ze vanavond speelden was echt niet normaal.”

Geld terug