Aydin C. voor de rechter vanwege chantage tientallen meisjes

C. kwam vooral in het nieuws vanwege de dood van Amanda Todd. Het 15-jarige meisje uit Canada maakte in 2012 een eind aan haar leven nadat de Tilburger haar had afgeperst met een naaktfoto.



De zaak rondom Amanda dient later in Canada, maar toch is haar moeder Carol Todd vandaag in Nederland. Dankzij een crowdfundingactie kon Todd de reis maken. Ze hoopt hier het verhaal van Amanda te verspreiden en wil families die ook slachtoffer zijn geworden van C. ondersteunen.



Zittingen

Aydin C. staat vanaf vandaag terecht in de 'bunker' in Amsterdam. Tot 15 februari zijn acht zittingen ingepland. De Tilburger wordt ervan verdacht via internet een groot aantal meisjes te hebben gedwongen tot ontuchtige handelingen en ze vervolgens te hebben gechanteerd, en kinderporno te hebben vervaardigd.



In 2014 werd C. opgepakt.