Bekentenissen in zaak rond dood Tilburger Lou Herst

Verdachten ontkennen beroving in Telegraafstraat in Tilburg

19:16 BREDA - Wat heeft zich precies afgespeeld tussen de drie mannen die - bebloed en wel - in de nacht van 7 oktober 2013 door de politie werden aangehouden in de Telegraafstraat in Tilburg? Was het een straatroof, een vechtpartij?