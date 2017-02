'Bommenmaker Tilburg werkte voor No Surrender'

Productie van omliggende bedrijven stilgelegd door waterlekkage in Tilburg

11:02 * UPDATE 10.45 UUR * TILBURG - Snackfabriek Ad van Geloven en gebakproducent Maître Paul in Tilburg hebben behoorlijke schade opgelopen door de lekkage aan de waterleiding in de nacht van donderdag op vrijdag in Tilburg. Doordat de watertoevoer stopte, moesten beide bedrijven de productie stilleggen. Hoewel tegen achten het lek gedicht was, had een deel van de wijk Stokhasselt tegen tien uur nog geen water.