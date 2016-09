Burgemeester Noordanus van Tilburg wil landelijk verbod op advertenties bij opruiende filmpjes

De rapper Boef, echte naam Soufiane Boussaadia, plaatst op sociale media regelmatig provocerende filmpjes, waarin hij bijvoorbeeld politieagenten schoffeert. Aan de advertenties die Youtube bij die filmpjes plaatst, verdient Boussaadia geld. Zondag werd Boussaadia aangehouden wegens opruiing nadat in Tilburg-Noord ternauwernood een massale vechtpartij was voorkomen.

Veiligheidsmaatregelen

Donderdag kwam Boussaadia weer op vrije voeten. Hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdacht van opruiing. Vrijdag staat er een optreden van rapper Boef gepland in de Tilburgse discotheek Epic. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er juridisch gezien geen reden om dat te verbieden. "We hebben wel de eigenaar van Epic benaderd en hem duidelijk gemaakt wat hij in huis haalt. Het is ook aan hem zelf om passende veiligheidsmaatregelen te nemen."