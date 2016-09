Johan van Laarhoven vreest voor de dood in Thaise cel

TILBURG/DEN BOSCH - Johan van Laarhoven, oprichter van coffeeshopketen The Grass Company, vreest dat hij de Thaise gevangenis niet levend zal verlaten. Dat staat in een persoonlijke brief die in handen is van Omroep Brabant.

De Tilburger zou ernstige gezondheidsproblemen hebben en valt structureel af, zo schrijft Omroep Brabant woensdagavond. Hij zou al 35 kilo kwijt zijn.

Martelgang

Uit de brief blijkt dat Van Laarhoven in de gevangenis tussen de criminelen, moordenaars en verkrachters zit en hij dit een 'dagelijkse martelgang' vindt. Hij weet niet of hij het geestelijk vol gaat houden. Ook de hygiëne laat in de gevangenis volgens van Laarhoven te wensen over. 'Je mag jezelf maar twee keer per dag wassen maar de helft van de tijd is er geen water.'

Van Laarhoven: „Je kunt je niet voorstellen hoe het is om je ogen te openen en heel de cel vol zit met stinkende mannen die bezaaid over de grond liggen. Dit zijn mannen die voor veertig of vijftig jaar veroordeeld zijn, of zelfs levenslang.”

Johan van Laarhoven is in 2015 in Thailand veroordeeld tot een gevangenisstraf van 103 jaar voor het witwassen van een bedrag van twintig miljoen euro. Dat bedrag verdiende hij in Nederland met de verkoop van softdrugs. Zijn advocaat doet er alles aan om de oud-coffeeshophouder terug naar Nederland te halen. Maar de minister van Justitie, Ard van der Steur, ziet dat niet zitten.