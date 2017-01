Drie jongens vervolgd voor Tilburgse sextingzaak

Tilburgse Peerke Donders had geen lepra

28 januari TILBURG / PARAMARIBO - Het is nu wetenschappelijk bewezen dat Peerke Donders geen lepra had. Dat is vrijdagavond in Paramaribo bekend gemaakt op een wetenschappelijk congres op de Anton de Krom Universiteit van Suriname. In het DNA-materiaal is geen aanwezigheid van de leprabacil aangetoond, aldus Jaap van Dissel. Hij was een van de Nederlandse wetenschappers die op 28 september 2013 het graf van Peerke Donders in de kathedraal van Paramaribo opende