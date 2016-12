Drie personen aangehouden na vondst zelfgemaakte explosieven in Tilburg

De EOD was aanwezig voor onderzoek en heeft dit inmiddels afgerond. De politie meldt op Twitter dat alles veilig is. Drie personen zijn aangehouden.

De explosieven-expert van de politie nam een kijkje bij de vondst en gaf aan dat het gevaar te groot is om zelf te handelen. Daarom is besloten om de Explosieven Opruimingsdienst op te roepen.

Volgens de politie zijn er explosieven gevonden die mogelijk zelfgemaakt zijn. Of het daarbij om vuurwerkbommen gaat, kan een woordvoerder van de politie nog niet bevestigen. Ook is nog niet duidelijk of de explosieven zijn gevonden in een van de garageboxen of een bijbehorende woning.