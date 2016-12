EOD onderzoekt zelfgemaakte explosieven in Tilburg

Ruim 400 vuur­werk­klach­ten in Midden-Brabant

30 december TILBURG - Meer dan 400 mensen uit Midden-Brabant hebben een klacht over vuurwerk ingediend via de website vuurwerkoverlast.nl, een initiatief van 30 lokale GroenLinks-fracties. De meeste klachten komen uit Tilburg, meer in het bijzonder Zuid-Tilburg en de Reeshof.