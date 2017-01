'Explosieven Tilburg waren bedoeld voor misdrijf'

Slopen en knutselen met 'scrap' in Ontdekstation in Tilburg

16:40 TILBURG - Een oude stofzuiger slopen om even te kijken wat er allemaal in zit, of van een oude camera en speakers een rijdende robot maken. In het Tilburgse Ontdekstation laten kinderen deze middag hun fantasie en technische vaardigheden de vrije loop.