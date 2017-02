Hoofdverdachte Tilburgse sextingzaak weigert werkstraf

Advocaat Tilburgse 'webcampedo' Aydin C. vraagt vrijspraak

18:02 * UPDATE 18.00 UUR * AMSTERDAM - Tijdens de achtste zittingsdag in het proces tegen de Tilburgse ‘webcampedo’ Aydin C. is het maandag de beurt aan de verdediging. In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp houdt C.’s advocaat Robert Malewicz vanaf 10.00 uur zijn pleidooi en vraagt in alle dossiers vrijspraak. ,,Aydin C. is door de buitenwereld allang veroordeeld en neergezet als gewetenloos monster. De strafmaat die het Openbaar Ministerie eist is te fors."