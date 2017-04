Lekkere lenteshow - rij 1, stoel 12

'Een vorm van chantage', huisarts kritisch op Efteling, pretpark denkt na over ander beleid

15:11 KAATSHEUVEL - De Efteling erkent dat er iets is misgegaan bij het invoeren van het nieuwe beleid rondom het verstrekken van de faciliteitenkaarten aan bezoekers met een beperking. ,,We snappen de kritiek die ontstaan is en we gaan in gesprek om het te verbeteren. Als nou in de toekomst blijkt dat bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart voldoende is om ons van informatie te voorzien, dan zullen we daar onderzoek naar doen.”